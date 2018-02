Tática de Picerni é um bom papo Qual é a melhor forma de superar o Corinthians, mesmo tendo tantos problemas e a desconfiança após um 2002 fracassado? Muito papo, com uma dose extra de trabalho psicológico. O técnico Jair Picerni e seu auxiliar, Fred Smania, trataram de pôr os jogadores do Palmeiras no divã e incentivá-los, conscientizá-los do significado que um bom resultado poderá representar para cada um. O clássico pode não ser decisivo para a carreira do experiente Zinho ou do consagrado goleiro Marcos, mas poderá mudar o rumo de muitos jovens, como Thiago Gentil, Corrêa, Alceu, Muñoz e até mesmo o de outros mais experientes, como Claudecir, Neném e Marquinhos. "Não há desvantagem em relação ao Corinthians, há muita vontade de vencer", enfatizou Picerni. Foi justamente com um discurso parecido que o treinador conseguiu motivar seu grupo para o confronto com o São Caetano, há 10 dias. Pouquíssimos imaginavam que o Palmeiras conseguiria eliminar o rival, favoritíssimo. Jogaria na casa do adversário, que tinha aproveitamento de 100%, precisava da vitória e não vinha fazendo grandes apresentações. Mesmo assim, mostrou força de vontade acima da média e ganhou pelo convincente placar de 2 a 0. "Por que a situação não pode se repetir?", perguntam os palmeirenses. O treinador abriu mão de treinos pesados nos últimos dias. Pelo contrário, os jogadores quase não tiveram atividade na quinta-feira e, nesta sexta, fizeram um treinamento tático. O fato causou certa estranheza, porque a defesa, com dois jogadores improvisados, Everaldo e Adãozinho ou Alceu, não tem nenhum entrosamento. Não seria necessário fazer um coletivo ou um trabalho específico para que os atletas passassem a se conhecer melhor? Alguns repórteres pediram, com certa insistência, que Picerni explicasse o porque de ter dado pouco treino às vésperas do clássico e o deixaram bastante irritado. "Não existe fazer treino coletivo antes do jogo, nós cuidamos da parte tática", declarou. "É praticamente o que encerra os trabalhos para o jogo, não tínhamos nada que fazer coletivo." Após nova indagação, o técnico levantou a voz. "Gente, vocês estão passando do ponto." O episódio, porém, não diminuiu o ânimo dos palmeirenses, que, além dos zagueiros titulares, não contarão, mais uma vez, com o volante Magrão, que se recupera de fratura em dois dedos da mão esquerda. Embora só a vitória interesse, segundo Picerni, o time do Palmeiras vai atacar com cautela e não sair, desesperadamente, em busca do gol desde o início da partida.