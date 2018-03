Taubaté assume a liderança da Série A2 O Taubaté assumiu a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Taquaritinga fora de casa por 2 a 1, neste domingo à tarde, pela segunda fase da competição. O "Burro da Central" chegou aos seis pontos, um a mais do que Nacional e Francana, respetivamente segundo e terceiro colocado. No sábado à noite os times se enfrentaram em Franca, com o time da casa vencendo a partida por 2 a 1. Os gols da vitória do Taubaté foram marcados por Gilsinho e Marcinho, com Douglas descontando para o CAT. No sábado, o atacante Maia fez os dois gols da Francana, enquanto que Daniel descontou para o Nacional. Pelo Grupo 4, o já classificado Flamengo não facilitou para o Bandeirante e empatou por 2 a 2, na manhã em Guarulhos. O time está disparado na liderança com 10 pontos. A equipe de Birigüi divide a segunda colocação com Botafogo e Internacional, com três pontos ganhos. À tarde, o Botafogo foi até Limeira e trouxe um empate contra a Internacional. O jogo foi equilibrado. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Dickson abriu o placar para o time da casa aos 31 minutos, mas o Botafogo empatou aos 42 minutos com Vitor Hugo, cobrando pênalti. Faltam apenas duas rodadas para terminar a segunda fase, que apenas os dois primeiros de cada grupo se classificam para o quadrangular final. Depois os times vão jogar entre si em turno e returno e o primeiro colocado estará qualificado ao Campeonato Paulista da Série A1 de 2005. Agora os times voltam a campo nesta quarta-feira, pela penúltima rodada da segunda fase. Pelo Grupo 3, o Taubaté recebe a Francana no Estádio "Joaquim de Moraes Filho", enquanto o Nacional vai até Taquaritinga enfrentar o CAT. No Grupo 4, o Bandeirante recebe a Internacional, em jogo que vale "seis pontos". Fechando a rodada o Botafogo tenta derrubar o líder Flamengo, no Estádio "Santa Cruz", em Ribeirão Preto.