Taubaté bate Noroeste pela Série A-2 O Taubaté venceu o Noroeste por 1 a 0 na tarde deste domingo no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, e assumiu a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-2, com 13 pontos. Após a sexta rodada, o time de Bauru ficou na sétima posição, com sete pontos. Pela manhã, em Guarulhos, Flamengo e Guaratinguetá ficaram no empate por 1 a 1. O time da casa interrompeu uma série de quatro derrotas, mas está em oitavo lugar, com quatro pontos. O Guará tem oito pontos, em sexto lugar. Ainda pela manhã, mas pelo Grupo 1, o Rio Preto decepcionou sua torcida ao perder para o Comercial, por 1 a 0. O time de Ribeirão Preto chegou aos nove pontos, em terceiro lugar, enquanto o time da casa continua com oito pontos, em sétimo lugar. Situação dos grupos - O Grupo 1 tem a liderança isolada do Taquaritinga, com 16 pontos, após a vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, no sábado. O Bandeirante é vice-líder, com 12 pontos, depois de vencer, sexta-feira à noite, ao Araçatuba, por 2 a 1, em Birigüi. O jogo entre Olímpia e Francana, previsto para quinta-feira, foi cancelado por causa de uma dívida da Francana com a Federação Paulista de Futebol. O caso será decidido pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Pelo Grupo 2, a liderança isolada e absoluta é do São Bento, com 18 pontos, após a vitória sobre o Juventus, por 2 a 1, sábado à tarde, na capital. Ainda no sábado, o Bragantino venceu em casa a lanterna Matonense, por 1 a 0, enquanto à noite o Nacional superou o Oeste, em Itápolis, por 2 a 1.