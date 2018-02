Taubaté campeão paulista da Série A3 O Taubaté conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer o Araçatuba por 3 a 1, neste domingo de manhã, no estádio "Adhemar de Barros", em Araçatuba. Chamado por sua torcida como Burro da Central, o Taubaté já tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Os dois times, porém, tinham garantido o acesso à Série A2 em 2004. O último título do time do Vale do Paraíba foi conquistado em 1979, quando sagrou-se campeão da antiga Segunda Divisão. Desde 1994 o Taubaté estava na Série A3, equivalente à Terceira Divisão do futebol paulista. O Araçatuba, que já esteve na primeira divisão, foi rebaixado ano passado quando perdeu todos seus jogos. Nesta temporada, reformulado, realizou a melhor campanha da competição, mas ficou vice-campeão. Mesmo jogando em casa, o Araçatuba precisava vencer por dois gols de diferença. Tomou uma postura totalmente ofensiva e criou inúmeras chances de gols. Com méritos abriu o placar aos 24 minutos, quando Carlinhos entrou na grande área, driblou o goleiro e um zagueiro, com categoria, para fazer a festa da torcida. Depois o time da casa ainda perdeu inúmeras chances, além de transformar o goleiro Cristiano no melhor jogador em campo. De forma inexplicável, o Taubaté virou o jogo no final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Jucemar recebeu a bola na grande área e ajeitou para Anderson que chutou forte à meia altura para empatar. Aos 44 minutos, Jucemar cobrou falta na direção da grande área e Diego, com um teria dado um leve toque de cabeça. O gol foi anotado para Jucemar. O Araçatuba voltou para o segundo tempo mais nervoso. Mas também criou chances para empatar. O Taubaté foi, de novo, mortal nos contra-ataques. Num deles, Alexandre tocou com o antebraço na bola e fez pênalti, muito contestado pelos jogadores que cercaram o árbitro Cleber Wellington Abade. Na confusão ele expulsou Alexandre. A partir daí, o Araçatuba não conseguiu mais ameaçar o Taubaté que tocou a bola e esperou o final do jogo, que terminou com dois jogadores a menos para cada lado. Apesar disso, a própria torcida da casa reconheceu o triunfo adversário, aplaudindo os dois times no final. A entrega de medalhas e troféus foi feita após a final pelo presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, que tinha uma motivo especial para comemorar: ele é torcedor do Taubaté. Ficha Técnica - Araçatuba 1 X 3 Taubaté. Gols: Carlinhos aos 24, Anderson aos 41 e Jucemar aos 44 minutos do 1º tempo; Leandro (pênalti) aos 17 minutos do segundo. Araçatuba - Rogério; Murilo (Luís Pará), André Alves, Marcão e Mário (Alexandre); Carlinhos (Tiago), Samir, Celico e André Cunha; Adilson e Marcos Dias. Técnico: Luciano Silva. Taubaté - Cristiano; Alex Alves, Bruno e Pedro Bacha; Jucemar, Da Silva, César Baiano, Anderson e Eduardo (Bruno Mineiro); Leandro (Jorge Luís) e Diego (Paulinho). Técnico: Toninho Moura. Árbitro - Cléber Wellington Abade. Cartão amarelo: André Cunha, Celico, Andre Alves, Marcos Dias e Jucemar. Cartão vermelho: Alexandre, Adilson,Bruno e Bruno Mineiro. Local - Estádio Adhemar de Barros, Araçatuba-SP.