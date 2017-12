Taubaté defende liderança da A-3 O Taubaté defende a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-3, neste sábado, diante do Osasco na abertura da 14ª rodada da fase de classificação. Outros quatro jogos estão programados para este sábado. O Taubaté tem 24 pontos, enquanto o Osasco, com apenas 13 pontos, tenta fugir das últimas posições. O vice-líder, Sertãozinho (23) vai até Mogi das Cruzes para enfrentar o lanterna União Mogi (6), que na última rodada surpreendeu o Taquaritinga. Este, por sua vez, vai até Jaú enfrentar o XV local, de campanha apenas regular, com 17 pontos e na décima posição. Em crise e sem técnico, o XV de Piracicaba (17) recepciona o Garça (11) penúltimo colocado. Em Bauru, o Noroeste (22) tenta se manter na briga pela liderança diante do Internacional de Bebedouro (19). A rodada será completada domingo com mais três jogos: Independente x Barretos, Jaboticabal x Palmeiras B e Oeste x Ferroviária. Classificação - 1) Taubaté 24; 2) Palmeiras B, Taquaritinga, Sertãozinho e Oeste 23; 6) Noroeste e Barretos 22; 8) Internacional 19; 9) XV de Piracicaba e XV de Jaú 17; 11) Ferroviária 15; 12) Independente, Osasco e Jaboticabal 13; 15) Garça 11; 16) União Mogi 6.