Taubaté e Araçatuba decidem título Depois de conquistarem o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista, Taubaté e Araçatuba se enfrentarão nesta quinta-feira, às 20 horas, no Vale do Paraíba, pelo primeiro jogo da decisão da Terceira Divisão. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Vida. O Araçatuba entra na final com a vantagem de jogar por dois empates e de decidir em casa, pois somou mais pontos nas fases anteriores - 35 contra 30 do Taubaté. O segundo jogo está confirmado para Araçatuba, domingo, às 10 horas. Mas antes terá que enfrentar a euforia que tomou conta dos torcedores do Vale do Paraíba, que prometem lotar o Joaquinzão. A expectativa da diretoria é para um público superior a 10 mil pessoas. Para este jogo, o técnico do Taubaté, Toninho Moura, terá o desfalque do atacante Leandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Brigam pela vaga Reginaldo e Diego. Por outro lado, o volante Pedro Bacha retorna de suspensão no lugar de Éverton. No Araçatuba, a epidemia de dengue que atinge a cidade fez uma vítima no clube. O lateral Fabrício contraiu a doença e está fora. Ele será substituído por Samir ou Murilo. Por outro lado, Marcão e André Cunha são desfalques pelo terceiro amarelo e darão lugar à André Alves e Pedro Alexandre, respectivamente.