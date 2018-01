Taubaté e Flamengo vencem na A3 O fator campo prevaleceu nos jogos desta tarde do Campeonato Paulista da Série A3. Jogando em casa, tanto o Taubaté como o Flamengo de Guarulhos venceram suas partidas. Em Taubaté, o time da casa venceu o Independente de Limeira por 2 a 0, com gols de Fabinho e César. Graças a esta vitória o time do Vale do Paraíba chegou aos dezesseis pontos e se afasta temporariamente das últimas colocações. E encosta no próprio Independente, que tem dezessete pontos. Já o Flamengo de Guarulhos venceu o Garça por 3 a 0, com gols de Tobias, Anderson e André Pinto. Agora, com 23 pontos, o Flamengo mantém de pé o seu objetivo, que é não cair para a Série B1. Já o Garça, que continua com 15 pontos, está próximo da zona de rebaixamento. A rodada continua na noite desta quarta-feira com mais seis jogos, todos a partir das 20h30: Bandeirante x XV de Piracicaba, Taquaritinga x Oeste, Atlético Sorocaba x São Bento, Jaboticabal x Inter de Bebedouro, União Mogi x Marília e XV de Jaú x Noroeste.