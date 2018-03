Taubaté e Nacional abrem fase da Série A2 Taubaté e Nacional abrem a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado à noite, a partir das 20h45, no estádio Joaquim de Moraes, o Joaquinzão, no Vale do Paraíba. O confronto, válido pelo Grupo 3, vai ser transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. Nesta fase oito clubes estão divididos em dois grupos, onde jogam entre si, em turno e returno, em seis rodadas. Os dois primeiros colocados vão ao quadrangular final, quando brigarão pelo título e pelo acesso à Série A1 em 2005. Pensando em voltar à elite estadual, o técnico Toninho Moura sabe da importância de largar na frente nesta fase: "São apenas seis jogos e um tropeço pode quebrar a campanha do time. Mesmo respeitando o adversário, vamos tomar a iniciativa para vencer", promete. O mistério também passou a ser arma e a escalação do time só mesmo antes do jogo. Desfalque certo é o atacante Chockito, artilheiro do time com sete gols e que foi negociado com o Paraná Clube. Por outro lado, o experiente Sandro Fonseca, EX-Criciúma, pode estrear. O Nacional, do técnico Ernesto Guedes, mantém a mesma base da fase anterior, quando terminou em segundo lugar no Grupo 2, com 26 pontos, um a menos do que a líder Internacional e um a mais do que o Taubaté, terceiro colocado. O clube da capital ficou fortalecido com a parceria firmada com a empresa de marketing esportivo Euroexport. Outros jogos - Os demais três jogos serão realizados domingo. Pelo Grupo 3, às 16 horas, o Taquaritinga recebe a Francana. No Grupo 4, acontecem dois jogos. Às 10 horas, em Guarulhos, o Flamengo recebe a Internacional de Limeira. Em Birigui, no atípico horário de 18h30, o Bandeirante enfrenta o Botafogo.