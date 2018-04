Taubaté e Noroeste jogam pela A-3 Dos cinco líderes da Série A3 do Campeonato Paulista, o Taubaté é o único que joga em casa nesta quarta-feira, às 20h30. Com três pontos, a equipe enfrenta o Noroeste pela segunda rodada da competição. Os outros quatro líderes - XV de Jaú, Internacional de Bebedouro, Oeste e Taquaritinga - jogam fora. O CAT, que já participou da elite estadual nos anos 80 e salvou-se do rebaixamento neste ano devido à mudança de regulamento, enfrentará o Palmeiras B (1), em São Paulo, às 15h. O time do Parque Antártica, por sua vez, conseguiu um acesso inesperado, também devido à mudança. A Inter terá pela frente o Osasco (1), campeão da B-1 no ano passado, às 16h. Ainda à tarde, o Oeste, de Itápolis, jogará contra o Independente (3), em Limeira. O Independente conseguiu um bom empate, por 3 a 3, contra o Noroeste, fora de casa, na estréia. O Sertãozinho (0), dirigido por João Ricardo Cardoso, experiente em acessos pelo Oeste, receberá o Garça (1), enquanto em Mogi das Cruzes ocorrerá o único confronto entre lanternas: União (0) x XV de Piracicaba (0). Os dois últimos jogos da rodada serão disputados à noite. Às 20h, o Jaboticabal (0) receberá o XV de Jaú (3). Às 20h30, o Barretos (0), em casa, enfrenta a Ferroviária (1).