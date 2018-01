Taubaté é o líder do Grupo 2 da A3 O Taubaté se deu melhor no clássico do Vale do Paraíba, aproveitando a vantagem de atuar em casa venceu o Guaratinguetá, por 3 a 0, nesta quinta-feira à noite, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A vitória valeu a liderança ao Taubaté, agora, com 12 pontos no Grupo 2. O líder do Grupo 1 é o Araçatuba, com 14 pontos, após a goleada sobre a Internacional de Bebedouro, por 4 a 0. A maior goleada da rodada foi conseguida pelo XV de Piracicaba sobre a Ferroviária, por 5 a 1. A vitória deixou o XV com oito pontos, em quarto lugar, contra apenas cinco do time de Araraquara. À tarde, em Osasco, o time da casa empatou com o Independente, por 2 a 2. Melhor para o time de Limeira, que tem nove pontos, em terceiro lugar. O Osasco é lanterna com apenas três pontos. No Grupo 1, o Araçatuba continua sobrando. Goleou a Internacional de Bebedouro, por 4 a 0. No jogo mais equilibrado da rodada, Sertãozinho, vice-líder com 12 pontos, empatou com o Jaboticabal, com 11 pontos, por 2 a 2. O Noroeste conseguiu uma importante vitória fora de casa, ao fazer 3 a 0 sobre o Barretos. O XV de Jaú fez a sua parte, ao vencer o lanterna Paraguaçuense, por 1 a 0, em Paraguaçu Paulista. Confira os resultados: Osasco 2 x 2 Independente; Taubaté 3 x 0 Guaratinguetá; Barretos 0 x 3 Noroeste, Paraguaçuense 0 x 1 XV de Jaú, Sertãozinho 2 x 2 Jaboticabal, XV de Piracicaba 5 x 1 Ferroviária e Araçatuba 4 x 0 Internacional. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 14 pontos; 2) Sertãozinho 12; 3) Jaboticabal 11; 4) Noroeste 9; 5) Barretos e XV de Jaú 7; 7) Internacional 5; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté 12; 2) Guaratinguetá e Rio Claro 10; 4) Independente 9; 5) XV de Piracicaba 8; 6) Palmeiras B 7; 7) Ferroviária 5; 8) Osasco 3 pontos.