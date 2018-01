Taubaté e Palmeiras-B são favoritos A terceira divisão do futebol paulista, a Série A-3, ao contrário do que muitos podem achar, reúne times de tradição. Como o Noroeste, de Bauru, a Ferroviária, de Araraquara, e o XV de Piracicaba que já foram membros da primeira divisão por muitos anos e por muito tempo fizeram frente aos grandes times do Estado. Os tempos, porém, são outros e também a situação dos clubes. Nenhum deles montou bons times e não têm muitas pretensões na competição. Já os caçulas, Rio Claro e Guaratinguetá, que subiram em 2002, sonham em realizar boas campanhas. Dois times que podem se destacar são o Taubaté e o Palmeiras-B. O time do Vale do Paraíba vai manter a base da equipe que chegou até as oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando foi eliminado pelo próprio time do Palestra Itália, que também usará muitos juniores comandados pelo técnico Karmino Colombini. O torneio está dividido em dois grupos. O Grupo A conta com Araçatuba, Barretos, Inter de Bebedouro, Jaboticabal, Noroeste, Paraguaçuense, Sertãozinho e XV de Jaú. No Grupo B estão Ferroviária, Guaratinguetá, Independente, Osasco (ECO), Palmeiras B, Rio Claro, Taubaté e XV de Piracicaba. Os dois primeiros de cada grupo se classificam às semifinais. O primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B numa série mata-mata e vice-versa. Os vencedores fazem a grande final. Em termos de rebaixamento, serão rebaixados para a Série B1 os clubes que ficarem em último lugar em cada grupo. O Campeonato começa neste sábado, com a partida entre Guaratinguetá e Independente, às 20h30, no Vale do Paraíba. Os demais jogos serão disputados domingo.