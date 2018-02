Taubaté e Palmeiras B têm vaga na A3 As últimas duas vagas nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão, ficaram com Taubaté e Palmeiras B que venceram na última rodada de classificação realizada neste domingo à tarde. O Taubaté venceu, em casa, o Rio Claro, por 2 a 1, ficando com 25 pontos, um a mais que o Palmeiras que venceu a Ferroviária, por 2 a 1, no Parque Antártica. As semifinais já estão definidas com Araçatuba X Palmeiras B e Sertãozinho X Taubaté, com Araçatuba e Sertãozinho tendo a vantagem de atuar por dois empates e de realizar o último jogo em casa porque têm melhor campanha. Os vencedores dos confrontos decidirão o título, além de garantirem acesso para a Série A2 em 2004. O Palmeiras B ainda foi favorecido pelos empates de XV de Piracicaba, por 2 a 2 em casa com o Independente, e do Guaratinguetá, contra o ECO, em Osasco, por 1 a 1. A Ferroviária perdeu, ficou com apenas 12 pontos no Grupo 2 e foi rebaixada para a Série B1. No Grupo 1, a Paraguaçuense, sem somar ponto em 14 jogos, já tinha caído. Confira os resultados da última rodada: Grupo 1 -Sertãozinho 2 x 2 Noroeste, Paraguaçuense 2 x 5 Jaboticabal, Barretos 5 x 1 Internacional e Araçatuba 4 x 2 XV de Jaú; Grupo 2 - XV de Piracicaba 2 x 2 Independente, Taubaté 2 x 1 Rio Claro, Osasco 1 x 1 Guaratinguetá e Palmeiras B 2 x 1 Ferroviária. Classificação final: Grupo 1 - 1) Araçatuba 29 pontos; 2) Sertãozinho 26; 3) Jaboticabal 22; 4) Noroeste e Barretos 21; 6)XV de Jaú 18; 7) Internacional 15; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté 25 pontos; 2) Palmeiras B 24; 3) Guaratinguetá 23; 4) XV de Piracicaba 22; 5) Rio Claro 17; 6) Osasco 16; 7)Independente 15; 8) Ferroviária 12.