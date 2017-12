Taubaté empata com Taquaritinga pela A2 Na luta pela vaga única de acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paulista, Taubaté e Taquaritinga empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Vale do Paraíba. Os donos da casa pressionaram, mas não conseguiram marcar o gol da reabilitação no quadrangular final da Série A2. O empate deixou o Taquartinga na vice-liderança com quatro pontos. O Taubaté ficou na terceira colocação, com um ponto ganho. A Inter de Limeira é a líder, com seis pontos ganhos em seis disputados, enquanto o Flamengo é lanterna sem somar ponto. Em apenas 17 minutos, o Taubaté tinha finalizado cinco vezes contra apenas uma do Taquaritinga. Mesmo assim, os donos da casa não conseguiam marcar o gol. Assim foi por toda a primeira etapa. Reflexo disso foi o número de cartões amarelos. Cinco, dos visitantes, contra nenhum do Taubaté. No segundo tempo a pressão continuou. Aos 22 minutos, o zagueiro Rodrigão, do Taquaritinga, acabou expulso. Ele vinha sendo um dos destaques do time no jogo e na competição. Mesmo com um a mais, o Taubaté não conseguiu chegar ao gol. Méritos para a defesa armada pelo técnico Catanoce, que barrou todas as chances. Na próxima rodada, o Taubaté tenta a primeira vitória nesta fase final jogando fora de casa contra o Flamengo, no domingo. No sábado, o Taquaritinga recebe a invicta Inter de Limeira, no Taquarão.