Taubaté faz quatro no Votuporanguense e leva título da A3 do Paulista

O Taubaté é campeão paulista da Série A3. Na manhã deste domingo chuvoso, com o apoio de seus torcedores, a equipe do Vale do Paraíba reverteu a larga vantagem do Votuporanguense, goleou por 4 a 0, e conquistou o título da terceira divisão. Bruno Fandinho, duas vezes, Élton e Lelo foram os responsáveis pelos gols. Juventus e Atibaia também subiram.

A missão do Taubaté era muito complicada, porque tinha perdido na ida por 3 a 0, o que aumentou a festa pela conquista. Fazia doze anos, desde 2003, que os torcedores do clube não comemoravam um título

O JOGO

Logo aos sete minutos saiu o primeiro gol. Após cruzamento, Lelo subiu mais que todo mundo e testou para o fundo das redes. Todo mundo se animou, os torcedores inflamaram e o Votuporanguense sentiu a pressão. Para por mais fogo no jogo, aos 15 minutos, o Taubaté fez o segundo. Num lance muito parecido, Bruno Fandinho fez de cabeça.

O duro foi marcar o terceiro gol, no segundo tempo. Precisando de um gol para levar o caneco, o Taubaté foi com tudo para cima. Mas, desorganizado, pouco criava. Melhor para o Votuporanguense, que teve uma grande chance de fazer o primeiro. Após cruzamento, a bola sobrou para Bruno, no segundo pau, que livre acertou o poste.

O jogo estava aberto, com os dois times de todo jeito tentando o gol. Quem fizesse, poderia comemorar praticamente o título. No final, os torcedores da casa fizeram a festa. Aos 41 minutos, Wellington Carioca fez boa jogada e cruzou rasteiro para Élton, que no segundo pau, de carrinho, desviou para o gol, levando o estádio ao delírio.

O gol tirou a cabeça dos jogadores do Votuporanguense do lugar e Anderson Cavalo acabou sendo expulso, por entrada dura. Melhor para o Taubaté, que aos 46 minutos fez o quarto gol, com Bruno Fandinho, de novo de cabeça.