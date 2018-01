Taubaté ganha; Bota e Força empatam Três partidas na tarde deste sábado abriram a segunda rodada da 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior. E duas terminaram empatadas. Pelo Grupo Q, o Taubaté goleou a Itabaiana-SE por 4 a 2 e deu um grande passo para ficar com uma das 32 vagas na segunda fase. Com isso, o time do interior chegou aos seis pontos e aguarda o resultado da partida entre São Paulo e Estrela do Norte-ES, para saber se consegue a classificação antecipada. Pelo Grupo B, com cede em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP recebeu o Democrata, de Governador Valadares, e apenas empatou por 2 a 2. O time paulista chegou ao seu quarto ponto, se mantendo com chances de classificação. Os mineiros, com apenas um ponto, têm chances mínimas de conseguir uma vaga. Na Capital, pelo Grupo V, o Força conseguiu empatar por 2 a 2 com o Juventus, com um gol no último minuto de jogo. A partida contou com a presença do presidente da Força Sindical, Paulinho, que tirou fotos antes da partida. A torcida, apesar da partida ter sido na Rua Javari, estava mais para o lado dos visitantes, que têm agora quatro pontos. O Juventus, com apenas um ponto, praticamente se despediu da competição.