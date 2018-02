Taubaté ganha vantagem na Justiça O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu nesta quarta-feira dar os dois pontos do jogo em que o Taubaté empatou por 1 a 1 com o Independente pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A3. Na votação , os jurados deram ganho de causa ao time do Vale do Paraíba por 5 votos a 1. Esta vitória na Justiça deixou o time do Vale do Paraíba com 27 pontos, uma a mais que o Sertãozinho, o seu adversário nas semifinais. O Taubaté alegava que o Independente havia utilizado o jogador Éder de forma irregular e, com isso, deveria ser penalizado com a perda dos pontos. Assim como XV de Piracicaba e Osasco, que haviam ganho os pontos na Justiça, o Taubaté tentou o mesmo artifício, mas, como entrou com processo no Tribunal depois dos cinco dias permitidos pela FPF, acabou perdendo em primeira instância por 2 votos a 1. Mas venceu em segunda instância, revertendo a vantagem. A diretoria do Sertãozinho, entretanto, promete recorrer da decisão no Tribunal da CBF. Após a decisão, o departamento técnico confirmou os dois confrontos semifinais. O primeiro será disputado em Sertãozinho, sexta-feira à noite. O segundo em Taubaté, na segunda-feira à noite. Só que a vantagem de atuar por dois empates, agora, é do Taubaté. Os dois confrontos serão mostrados ao vivo pela Rede Vida.