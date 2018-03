Taubaté garante a vaga na Série A2 O Taubaté está classificado para a fase final do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à noite, em casa, o time derrotou a Francana por 1 a 0, garantindo uma das vagas do grupo 3. O jogo foi válido pela penúltima rodada da segunda fase e o gol do Taubaté foi marcado por Gilsinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o time do Vale Paraibano chegou aos 9 pontos. Na última rodada, a Francana tenta a classificação em casa, contra o Taquaritinga, que também sonha com a vaga. Na outra partida do grupo 3 disputada nesta quarta-feira, o Taquaritinga derrotou em casa o Nacional, por 1 a 0. Kanela marcou o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, contando com a ajuda do morrinho artilheiro. O time de Taquaritinga soma agora seis pontos e se vencer a Francana, que tem cinco pontos, fica com a vaga. O Nacional, também com cinco pontos, joga em casa na última rodada, contra o Taubaté. Para ficar com a vaga, precisa vencer e torcer por um empate no outro jogo. Perto da vaga - No grupo 4, a Internacional está próxima da classificação. Fora de casa, bateu o Bandeirante por 1 a 0, com gol de Rodriguinho, em cobrança de falta ainda no primeiro tempo. O time de Limeira soma seis pontos e precisa de um empate em casa, contra o Flamengo, para ficar com a segunda vaga. Botafogo e Bandeirante, com três pontos, se enfrentam em Ribeirão Preto e ainda têm chances de classificação. Quem vencer fica com a vaga, desde que a Internacional seja derrotada pelo já classificado Flamengo. Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo conquistou mais uma vitória. Em casa, o time de Guarulhos bateu o Botafogo por 2 a 1. O resultado pouco importou, uma vez que desde a última rodada o Flamengo já está garantido na fase final, com a primeira colocação do grupo 4 - passou a ter 13 pontos. Resultados da rodada: Flamengo 2 x 1 Botafogo, Taubaté 1 x 0 Francana, Bandeirante 0 x 1 Internacional e Taquaritinga 1 x 0 Nacional. Classificação: Grupo 3 - 1) Taubaté - 9 pontos (classificado); 2) Taubaté - 6; 3) Nacional e Francana - 5. Grupo 4 - 1) Flamengo - 13 pontos (classificado); 2) Internacional - 6; 3) Bandeirante e Botafogo - 3.