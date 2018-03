Taubaté garante vaga na Série A2 O Taubaté está classificado à fase final do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à noite, o time derrotou a Francana por 1 a 0, garantindo uma das vagas do Grupo 3. O jogo foi disputado no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, e foi válido pela penúltima rodada da segunda fase. O gol foi marcado por Gilsinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o time do Vale Paraibano chegou aos nove pontos e só pode ser ultrapassado por um time do Grupo 3. Assim, na pior das hipóteses, o time fica com a segunda vaga do grupo. A Francana tem cinco pontos e ainda tem chances. Na última rodada, a Francana tenta a classificação em casa, contra o Taquaritinga. O Taubaté encara, na Capital, o Nacional. Os jogos estão marcados para domingo, às 15 horas.