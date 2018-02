Taubaté goleia Matonense pela A-2 Nas três partidas deste sábado à tarde pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o que não faltou foi emoção. Principalmente em Taubaté, onde o time da casa enfiou 7 a 2 na Matonense, na maior goleada da competição até agora. Com o resultado, o Taubaté ficou na terceira colocação do Grupo 2, com 16 pontos, enquanto o time de Matão permanece na lanterna, como o único que ainda não somou ponto. O seu técnico, Lula do Santos, pediu demissão junto com o supervisor Badeco. Nas duas partidas realizadas em São Paulo, também pelo Grupo 2, o Juventus venceu o Bragantino por 2 a 1, na Rua Javari, enquanto o Nacional só conseguiu um empate em 1 a 1 com o Noroeste, mesmo atuando no estádio "Nicolau Alayon". Com a vitória em casa, o Juventus manteve a vice-liderança do Grupo 2, agora com 17 pontos, enquanto o Bragantino ficou na quinta colocação, com 13 pontos. Já o Nacional continua na zona de classificação com 15 pontos, em quarto lugar. O Noroeste, por sua vez, vê seus adversários ficarem cada vez mais longe, mantendo o sexto lugar com 11 pontos. Na sexta-feira, pelo Grupo 1, Botafogo e Araçatuba não saíram do 0 a 0 em Ribeirão Preto, na abertura da oitava rodada. Mais duas partidas pelo Grupo 1 acontecem neste sábado à noite.