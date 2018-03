Taubaté goleia São José por 4 a 1 O Taubaté manteve a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, ao golear o rival São José, por 4 a 1, neste sábado à noite, em Taubaté, no clássico do Vale do Paraíba. A liderança é dividida com a Internacional, ambos com 21 pontos . O time do Vale, porém, leva vantagem no número de vitórias: 7 a 6. Mais de oito mil pessoas pagaram ingresso. Em campo, o time da casa se deu melhor. Os seus gols foram marcados por Chokito, de falta, Abraão, Jefferson e Fabiano, com Daniel Bruder, de falta, anotando o gol de honra do São José, que só tem cinco pontos, ocupa a lanterna e corre risco de ser rebaixado para a Série A3.