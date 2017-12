Taubaté lidera a equilibrada Série A-3 Após a realização da 13ª rodada, o Taubaté é líder isolado do Campeonato Paulista da série A-3, com 24 pontos. A competição está muito equilibrada, com outros seis clubes na briga direta pelo primeiro lugar. São quatro vice-líderes, com 23 pontos - Palmeiras B, Taquaritinga, Sertãozinho e Oeste. Além disso, Noroeste e Barretos têm 22 pontos, em terceiro lugar. O Taubaté assumiu a liderança ao vencer o Garça, por 2 a 1, de virada, mesmo atuando na casa do adversário. A maior surpresa da rodada foi a derrota do líder Taquaritinga, em casa, por 2 a 1, para o lanterna União Mogi. Os vice-líderes Sertãozinho e Oeste empataram por 2 a 2. O Palmeiras B chegou a fazer 2 a 0 sobre o Noroeste, mas cedeu o empate nos acréscimos, no Parque Antártica. Um dos destaques da rodada foi a goleada do Barretos sobre o XV de Piracicaba, por 5 a 1. Em Bebedouro, Internacional e Independente fizeram um grande jogo, com empate justo de 4 a 4. A Ferroviária voltou a decepcionar sua torcida ao perder, em casa, para o Jaboticabal, por 2 a 1. Resultados: Taquaritinga 1 x 2 União Mogi Sertãozinho 2 x 2 Oeste Internacional 4 x 4 Independente Osasco 1 x 1 XV de Jaú Palmeiras B 2 x 2 Noroeste Garça 1 x 2 Taubaté Ferroviária 1 x 2 Jaboticabal Barretos 5 x 1 XV de Piracicaba Classificação: 1)Taubaté: 24 2)Palmeiras B, Taquaritinga, Sertãozinho e Oeste: 23 6)Noroeste e Barretos: 22 8)Internacional: 19 9)XV de Piracicaba e XV de Jaú: 17 11)Ferroviária: 15 12)Independente, Osasco e Jaboticabal: 13 15)Garça: 11 16)União Mogi: 6