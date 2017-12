Taubaté não verá ídolos do Palmeiras Os mais desavisados torcedores do Taubaté terão uma grande decepção, às 20h30, no Estádio Joaquim Moraes Filho, no amistoso contra o Palmeiras. É que, ao contrário do que foi anunciado, a equipe do Palestra Itália terá apenas um titular - o zagueiro Nen - no confronto que celebra os 90 anos do clube do Vale do Paraíba. A alegação é o ritmo intenso de treinos, viagens, concentrações e jogos ao qual o time está sendo submetido. Em vez de ídolos como Pedrinho, Magrão e Sérgio, a partida servirá para que reservas como Adãozinho e Alceu melhorem a forma e outros, como Diego Souza, André Rocha e Alex Afonso, mostrem que podem brigar por vaga no time principal. "O jogo contra o Paysandu - sábado, no Palestra Itália, pelo Brasileiro - é nosso objetivo principal, o amistoso é importante para movimentar o elenco", disse o lateral-direito Baiano, poupado pelo técnico Estevam Soares. Assim como Baiano, o volante Correia gostou da idéia de não ter de viajar a Taubaté. "Ainda não nos recuperamos totalmente da viagem a Pelotas (local da vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, no último sábado)", contou. No amistoso, os times disputarão o Troféu 90 anos do Taubaté, que ficará com o Palmeiras em caso de empate. O meia Elson e o atacante Osmar, que se recuperam de lesões, podem jogar alguns minutos.