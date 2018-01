Taubaté se vinga do Palmeiras na A3 Na abertura do Campeonato Paulista da Série A3, o Taubaté venceu o Palmeiras B de virada, por 2 a 1, no Estádio Joaquinzão, no Vale do Paraíba. A torcida considerou o resultado como uma vingança, já que a base do time alviverde era a mesma que eliminou o Taubaté, recentemente, na Copa São Paulo de Juniores. O jogo foi muito equilibrado, mas o Palmeiras saiu na frente, aos 13 minutos do segundo tempo, com um gol de Rodrigão. O Taubaté, na garra, virou com gols de Laércio aos 33 e Alex Alves aos 35 minutos. ?Foi uma virada histórica", comemorou o técnico Lorival Santos. Outro time do Vale que se deu bem foi o Guaratinguetá que venceu o Independente, sábado à noite, em seu estádio, por 1 a 0. O time, que participa pela primeira vez da terceira divisão, não deu chances ao forte time do Independente. No domingo pela manhã, dando sequência à rodada, a Ferroviária foi até Rio Claro e bateu outro debutante, o Rio Claro, por 2 a 1, de virada. Nos jogos da tarde, o XV de Piracicaba derrotou o Osasco, no campo do adversário, por 1 a 0. O Noroeste, que firmou uma parceria com o Corinthians, empatou em casa com a Internacional de Bebedouro, por 1 a 1. O Sertãozinho recebeu o Barretos e venceu por 2 a 1. O Paraguaçuense sofreu uma goleada em casa para o Araçatuba por 4 a 1. O atual vice-campeão da Copa Futebol Interior, o Jaboticabal, atropelou o XV de Jaú, por 4 a 1, em seu estádio. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba, Sertãozinho e Jaboticabal 3 pontos; 4) Noroeste e Internacional 1; 6) Barretos e Paraguaçuense 0 ponto. Grupo 2 - 1) Ferroviária, XV de Piracicaba, Guaratinguetá e Taubaté 3 pontos; 5) Rio Claro, Osasco, Independente e Palmeiras B 0 ponto.