Taubaté sem time para amistoso com Lusa O jogo contra a Portuguesa tinha tudo para ser de muita festa para o torcedor taubateano, mas a história pode ser bem diferente. Isso porque o campeão paulista da Série A3 deverá ter um time bem alterado do que terminou a competição. Ao final da disputa, os jogadores do Taubaté foram dispensados para curtirem merecidas férias mas, com a confirmação do jogo de entrega das faixas, marcado para esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, todos foram convocados a se apresentarem na tarde desta quarta-feira. Com isso, o técnico Toninho Moura ainda não sabe que time colocar em campo para enfrentar a Portuguesa. É provável que ele utilize a base que venceu o Araçatuba na final da Terceira Divisão. A provável formação: Cristiano; Alex Alves, Bruno e Pedro Bacha; Jucemar, Da Silva, César Baiano, Anderson e Eduardo; Leandro e Diego. A partida festiva terá preço promocional de meio ingresso. Para acesso à parte da geral, o torcedor pagará preço de R$3,00. Arquibancada custa R$ 5,00 e cadeira R$ 10,00.