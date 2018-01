Taubaté vacila em casa no Paulista A-2 O empate por 3 a 3 entre Taubaté e Flamengo, de Guarulhos, na manhã deste domingo foi o principal jogo entre as quatro partidas que encerraram a 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Bandeirante e São Bento abriram a rodada na sexta-feira e mantiveram a liderança, respectivamente, dos Grupos 1 e 2. Jogando em casa, o Taubaté começou perdendo, conseguiu a virada mas acabou cedendo o empate. Com o resultado o time do Vale do Paraíba chegou a 17 pontos, mas segue na quinta colocação do Grupo 2, fora da zona de classificação. O Flamengo, por sua vez, com nove pontos, permanece na penúltima colocação, lutando contra o rebaixamento. No outro jogo da manhã, mas pelo Grupo 1, o Rio Preto, mesmo com a estréia do técnico Vica, não conseguiu quebrar o jejum de vitórias que já dura mais de dois meses e foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Sertãozinho, que subiu para sétimo lugar, com 14 pontos. O Rio Preto continua com 11 pontos, na penúltima posição. À noite, em casa, o Olímpia empatou com o Araçatuba, por 2 a 2, atingindo os 17 pontos, em quinto lugar, contra 21 pontos do Araçatuba, terceiro colocado. À tarde, o Noroeste, mesmo desperdiçando muitos gols, bateu a Matonense por 3 a 1, em Jaú. A partida foi disputada em Jaú porque o Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, continua interditado por questões de segurança. Com o resultado, a Matonense permaneceu na lanterna do Grupo 2, com três pontos negativos, enquanto o Noroeste atingiu a quarta colocação, com 19 pontos. Confira os resultados da 12.ª rodada: Oeste 1 x 2 São Bento; Bandeirante 2 x 0 Francana; Juventus 4 x 2 Nacional; Bragantino 5 x 0 Guaratinguetá; Comercial 1 x 0 Mirassol; Taquaritinga 3 x 1 Botafogo; Taubaté 3 x 3 Flamengo; Rio Preto 0 x 1 Sertãozinho; Matonense 1 x 3 Noroeste e Olímpia 2 x 2 Araçatuba. Classificação: Grupo 1) 1.º - Bandeirante, 23 pontos; 2.º - Taquaritinga, 21 (6 vitórias); 3.º - Araçatuba, 21 (5 vitórias); 4.º - Comercial, 20; 5.º - Olímpia, 17; 6.º - Mirassol, 16; 7.º - Sertãozinho, 14; 8.º - Botafogo, 12; 9.º - Rio Preto, 11; e 10.º - Francana, 6. Grupo 2) 1.º - São Bento, 32 pontos; 2.º - Juventus, 24; 3.º - Bragantino, 21; 4.º - Noroeste, 19 (7 gols de saldo); 5.º - Nacional, 19 (5 gols de saldo); 6.º - Taubaté, 17; 7.º - Oeste, 12 (4 vitórias); 8.º - Guaratinguetá, 12 (3 vitórias); 9.º - Flamengo, 9; e 10.º - Matonense, -3.