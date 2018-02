Taubaté vai a Sertãozinho por empate Buscando uma vaga no Campeonato Paulista da Série A-2 de 2004, Sertãozinho e Taubaté travam nesta sexta-feira, às 20 horas, a partida de ida das semifinais da Série A 3. O confronto, que chegou a ser adiado pela Federação Paulista de Fute bol (FPF), será realizado no Estádio "Frederico Dalmaso", em Sertãozinho, e terá transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. O time do Vale do Paraíba, que ganhou dois pontos do empate com o Independente (1 a 1) no Tribunal da FPF, jogará por dois empates e decidirá a vaga em casa. O Taubaté terá o desfalque do zagueiro Bruno e do volante Da Silva, que estão suspensos. Jorge Luís e Everton devem ser, respectivamente, os seus substitutos. O time de Sertãozinho entrará em campo sob protesto, já que não aceita a decisão da Federação. O Sertãozinho, agora, precisará reverter a vantagem. Sem problemas, o técnico Zé Humberto poderá contar com as voltas do goleiro Luiz Henrique, o lateral Ti e o volante Rosemar. Os jogadores entram nos lugares de Juliano, Erick e Paraná, respectivamente.