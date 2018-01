Taubaté vence de virada na Série A3 O Taubaté venceu o Independente de Limeira, por 2 a 1, neste sábado, no Vale do Paraíba, pelo Campeonato Paulista da Série A3. O Independente abriu o placar com Faísca, aos 38 do segundo tempo, mas o Taubaté virou com Rodrigo aos 41, e Leonardo, de pênalti, aos 46. A 21ªrodada será completada neste domingo com cinco jogos: 10h ? Internacional X Ferroviária (Rede Vida), Sertãozinho X Osasco, Taquaritinga X Garça; 11h ? XV de Piracicaba X Noroeste; 16h ? Jaboticabal X União Mogi.