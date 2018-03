Taubaté vence e assume liderança na A-2 Na abertura da décima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Taubaté venceu fora de casa o Nacional, por 2 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Com a vitória, o Taubaté vai a 18 pontos no Grupo 2, assumindo provisoriamente a liderança. O Nacional permanece com 17 pontos, na terceira posição. A partida foi equilibrada, com o Nacional pressionando a maior parte do tempo, por estar jogando em casa. O Taubaté soube explorar os contra-ataques e abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo, através do atacante Gilsinho. O clube do Vale da Paraíba aumentou aos 32 minutos, com o gol de Abraão. O Nacional enfrenta na próxima rodada o Flamengo, em Guarulhos, no próximo dia 21, às 15 horas. O Taubaté recebe o São José, também dia 21, mas às 16 horas.