Taubaté vence e lidera Série A3 O Taubaté venceu o clássico do Vale do Paraíba, ao fazer 2 a 1 sobre o Guaratinguetá, nesta quinta-feira à noite, fora de casa. Os times agora lideram o Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3, com 22 pontos, e são os favoritos às duas vagas das semifinais. Tudo vai depender da última rodada. O Taubaté joga em casa contra o desclassificado Rio Claro, enquanto o Guaratinguetá enfrentará, fora de casa, o Osasco. Palmeiras B e XV de Piracicaba, vice-líderes com 21 pontos, também brigam pela classificação. O Palmeiras enfrenta, no Parque Antártica, a Ferroviária, ameaçada pelo rebaixamento. O XV recebe em Piracicaba o Independente, também ameaçado pelo descenso.