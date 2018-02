Taubaté vence e volta à Série A2 O Taubaté é o mais novo integrante do Campeonato Paulista da Série A2, a Segunda Divisão do Estado. Ele assegurou sua vaga ao vencer o Sertãozinho, por 3 a 2, nesta segunda-feira à noite, no estádio "Joaquim Américo", no Vale do Paraíba. O título da Série A3 será decidido entre Taubaté e Araçatuba, em dois jogos, mas os dois times já garantiram o acesso. Diante de um público barulhento e superior a 12 mil torcedores, o "Burro da Central" descontou a derrota, de 1 a 0, sofrida na sexta-feira no campo do adversário. Após o jogo, a cidade festejou o acesso do time fundado em 1914 e que está fora da Segunda Divisão desde 1984. Os dois jogos finais também já estão definidos. Na quinta-feira, às 20 horas, será em Taubaté e domingo, às 10 horas, em Araçatuba, que tem a melhor campanha da competição. O jogo foi nervoso e muito corrido no "Joaquinzão", como toda grande decisão. Apoiado por sua torcida, o Taubaté se arriscou mais ao ataque. Abriu o placar aos 29 minutos, quando o zagueiro Bruno, dentro da pequena área, subiu entre os zagueiros para tocar de cabeça. No segundo tempo, o time visitante tentou a reação, mas abriu espaço para os contra-ataques do Taubaté que ampliou aos 12 minutos, com Laércio, e depois com Leandro, aos 22 minutos. Aos 30 minutos, o atacante Ceará marcou o primeiro gol do Sertãozinho que animado correu atrás do prejuízo. O zagueiro Zé Antônio fez bela jogada individual aos 37 e marcou o segundo gol. A partir daí os últimos minutos de jogo foram dramáticos porque o empate favorecia o Sertãozinho. Mesmo no sufoco, a festa final foi do Taubaté. Ficha Técnica Taubaté - Cristiano; Alex Alves, Bruno e Eduardo; Jucemar, Da Silva, Everton, César Baiano e Dé (Jorge Luis); Leandro (Reginaldo) e Laércio (Anderson). Técnico: Toninho Moura. Sertãozinho - Luis Henrique; Ti, Zé Antônio, Marcel e Pedrinho Nozé; Rosimar, Milá, Ceará (Dé) e Mazinho (Adriano Paraná); Paraná e Wellington. Técnico: Zé Humberto. Gols: Bruno aos 29 minutos do 1º tempo; Laércio aos 12, Leandro aos 22, Ceará 30 e Zé Antônio aos 37 minutos do segundo. Árbitro: Paulo José Danelon. Cartão amarelo: Laércio, Eduardo, Éverton, Jorge Luis, Ceará, Milá, Paraná, Wellington e Luis Henrique. Local: Estádio "Joaquim de Moraes Filho" (Taubaté/SP).