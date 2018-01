Taubaté vence Nacional na Série A2 Pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Taubaté venceu o Nacional por 2 a 0, neste sábado à tarde, na Comendador Souza, em São Paulo. Os gols foram marcados pelo veterano atacante Macedo e por Rincón. Com o resultado, o Taubaté pula para quarta colocação do Grupo 2 da Série A2 com 20 pontos. O jogo marcou a estréia do técnico Ivo Secchi no Taubaté, que se reabilitou na competição, depois de quatro jogos sem vitória. Classificação: Grupo 1 - 1) Bandeirante 23; 2) Taquaritinga e Araçatuba 21; 4) Comercial 20; 5) Olímpia 17; 6) Mirassol 16; 7) Sertãozinho 14; 8) Botafogo 12; 9) Rio Preto 11; 10) Francana 6. Grupo 2 - 1) São Bento 32; 2) Juventus 24; 3) Bragantino 21; 4) Taubaté 20 5) Noroeste e Nacional 19; 7) Oeste e Guaratinguetá 12; 9) Flamengo 9; 10) Matonense -3.