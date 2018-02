Taubaté vive expectativa do título A vitória por 2 a 0 sobre o Araçatuba na partida da final do Campeonato Paulista da Série A3 deixou o Taubaté muito perto do título da competição. Para ficar com a taça, o time do Vale do Paraíba pode até perder o segundo jogo, domingo, às 10 horas, em Araçatuba, por um gol de diferença que ainda assim garante a conquista. A última vez que o Taubaté comemorou um título foi em 1979, quando sagrou-se campeão da Segunda Divisão do Paulistão. Depois de cinco anos na elite do futebol paulista, o "Burrão", como é chamado por sua torcida, acabou caindo para a segunda divisão em 1985 e chegou à pior fase de sua história com o rebaixamento à terceirona em 1994. Apesar da proximidade, o técnico Toninho Moura exige seriedade e pés no chão de seus jogadores, uma vez que o Araçatuba foi o melhor time da competição até o momento e tem totais condições de reverter a atual vantagem. "É preciso que o time continue com a mesma postura e com dedicação. O adversário é muito forte e deu enorme trabalho no primeiro o jogo. Tivemos paciência e, com um bom futebol, conseguimos fazer o placar", analisou o treinador. Araçatuba - Precisando da vitória por dois gols de diferença, o Araçatuba confia na força de sua torcida para apoiar o time no estádio "Adhemar de Barros" e voltar a viver os bons momentos do final da década de 90, quando disputou a primeira divisão. Este ano, sem dinheiro para contratar, a diretoria buscou o técnico Luciano Silva, de apenas 25 anos, no futebol amador da cidade e, com um elenco modesto conseguiu, pelo menos, o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista em 2004. Agora briga pelo título. A diretoria do Sertãozinho ainda sonha em roubar a vaga do Taubaté, que foi beneficiado com uma decisão do Tribunal de Justiça da Federação antes do início das semifinais. O caso foi parar no STJD - Superior Tribunal de Justiça - da CBF, que ainda não marcou data para julgar o processo. O time do Vale do Paraíba ganhou dois pontos de um jogo com o Independente, que atuou com jogador irregular ainda na fase de classificação. Estes pontos deixaram a vantagem nas semifinais para o Taubaté em detrimento do Sertãozinho. A tese do clube é que o recurso do Taubaté teria ocorrido fora do prazo determinado por lei.