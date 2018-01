Tavarelli mais perto do Corinthians Tavarelli, 32 anos, goleiro do Olímpia e reserva de Chilavert na seleção do Paraguai, pode ser anunciado até sábado como reforço do Corinthians para o Campeonato Paulista e, principalmente, para a Copa Libertadores da América. O jogador faz pré-temporada com a sua equipe em Mar del Plata, na Argentina e viaja sábado para Assunção. O negócio só não foi fechado ainda porque há um excesso de procuradores falando em nome do goleiro. De Assunção, Alfredo Mendoza - que se diz procurador oficial do jogador - disse nesta quinta-feira à noite que estará neste sábado em São Paulo para fechar a negociação com os dirigentes corintianos. O Corinthians não terá de pagar nada ao Olímpia. O vínculo contratual de Tavarelli com o clube paraguaio terminou em dezembro. Como não esconde o interesse em se transferir para o exterior, o goleiro fez um acordo verbal com Oswaldo Dominguez, presidente do clube, que pode ser rompido a qualquer momento. O salário de Tavarelli é baixo para o padrão do futebol brasileiro. Como a Agência Estado informou nesta quinta-feira, o goleiro recebe atualmente cerca de US$ 4 mil mensais. As cifras são confirmadas por Nicolas Ledesma, editor-chefe do diário La Nacion, de Assunção. "O Tavarelli ganha no máximo US$ 4 mil de salário. Essa é a média salarial dos jogadores de expressão do futebol paraguaio. O Orterman, meia uruguaio que joga no Olímpia, também não ganha mais do que isso", disse. Tavarelli é o jogador que fala espanhol que o técnico Geninho quer ter no time corintiano para a Libertadores da América. O lateral paraguaio Arce, que deixou o Palmeiras para atuar no Gamba Osaka, só tem elogios para o goleiro. "O Tavarelli é um grande goleiro. Tem muita experiência de Libertadores e seria muito importante para o Corinthians."