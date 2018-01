Tavarelli pede muito ao Corinthians O Corinthians quer Tavarelli. O goleiro paraguaio, por sua vez, não se cansa de dizer que adoraria defender a equipe do Parque São Jorge. Então, o que estaria dificultando o acerto? Simples: dinheiro. Em reunião nesta terça-feira com dirigentes corintianos, o procurador do atleta, Alfredo Mendonza, apresentou uma proposta considerada ?absurda? pelos cartolas brasileiros: R$ 100 mil por mês, além de luvas, despesas gerais, moradia, 13º salário e Imposto de Renda. O valor, segundo a Agência Estado apurou com pessoas que participam da negociação, representa aproximadamente 450% a mais do que Tavarelli recebe de seu atual clube, o Olimpia, do Paraguai. ?Lá, ele (Tavarelli) recebe cerca de US$ 4 mil (R$ 14.400,00 com a cotação a US$ 1,00 = R$ 3,60)?, revelou a fonte, ao desmentir a informação que surgiu no fim de semana de que o salário chegaria a US$ 30 mil. ?Esse é o valor que ele pretende ganhar no Corinthians, já que no Paraguai a situação não permite pagar um salário desses. A proposta deles foi de R$ 100 mil.? Outro reforço ? A negociação com o meia Jorge Wagner, do Cruzeiro, emperrou nas mãos de um antigo conhecido dos corintianos: o técnico Vanderlei Luxemburgo. No início. o treinador cruzeirense admitia a saída do jogador. Contudo, após a transferência do atacante Lucas da Toca da Raposa para o Parque São Jorge, Luxemburgo reviu sua posição. Nos bastidores, a justificativa é de que estaria com receio de ser pressionado caso os dois atletas se destaquem no Corinthians.