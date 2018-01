Tavarelli substitui Danrlei no Grêmio Depois de escapar por pouco do rebaixamento no Brasileiro, a diretoria do Grêmio resolveu investir. Assim, anunciou nesta terça-feira a chegada de três reforços. A mais renomada das novas contratações é o goleiro paraguaio Ricardo Tavarelli, que irá substituir Danrlei, dispensado pelo clube gaúcho. Tavarelli foi campeão da Copa Libertadores da América de 2002, quando defendia pelo Olimpia. Além disso, era o reserva de Chilavert na seleção paraguaia que disputou a Copa do Mundo da Coréia/Japão. Além do goleiro, o Grêmio acertou com o lateral-esquerdo Macaé e o atacante Waldison. Ambos estavam no time júnior do Independente de Limeira (SP).