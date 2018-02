Táxi que transportava corintianos é atacado em Porto Alegre

Um táxi que transportava pai e filho corintianos foi agredido no início da tarde deste domingo, 02, em Porto Alegre, por cerca de 60 torcedores do Grêmio. Veja também: Repórter do 'Jornal da Tarde' é assaltado no Olímpico Segundo informações do taxista Oscar Afonso Rosa Ferreira Junior, de 34 anos, pelo menos 60 torcedores vestidos com a camisa do Grêmio atacaram seu táxi, licenciado pelo aeroporto da cidade, por volta das 13h30, na avenida Azenha, cerca de 500 metros próximos ao Estádio Olímpico. "Como estava tudo parado, por causa das interdições feitas pela polícia ao redor do estádio, os torcedores perceberam que o táxi era do aeroporto e começaram a gritar "é corintiano, vamos linchar, vamos linchar", explica Junior. O menino, de 12 anos, que estava acompanhado pelo seu pai, de 42 anos, entrou em pânico e começou a chorar. Os torcedores jogaram cadeiras, mesas e pedaços de pau no carro, que teve o vidro traseiro quebrado e todos os lados da lataria amassados. O taxista conseguiu fugir do bando e ninguém ficou ferido. "Faz dois meses que comprei o carro, a gente se esforça para melhorar a qualidade da frota de táxis na cidade e olha o que fazem. Quem vai pagar o prejuízo. E este menino? Como ele está se sentindo, vem a Porto Alegre para conhecer a cidade e é recebido deste jeito", comenta.