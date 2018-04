Tchê Tchê admite queda de rendimento do Palmeiras nesta temporada

Com sete pontos a menos do que os somados na mesma rodada no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras vive um período de autoanálise. Enquanto o clube e o técnico Cuca se perguntam o que houve de errado, o meia Tchê Tchê identifica que as atuações coletivas e individuais da equipe não repetiram o mesmo nível e, por isso, a temporada até agora é frustrante.

Em entrevista nesta terça-feira ao canal SporTV, o jogador afirmou que o time está devendo. "Foi nítida a queda que eu e acho que o time inteiro teve. Não vou me esconder. Difícil fazer um Brasileiro igual ao do ano passado. Não posso ser hipócrita. As coisas acabaram não dando certo,o time não encaixou", comentou Tchê Tchê.

O time está em quarto lugar no Brasileiro e tem como objetivo terminar a competição no mínimo nesta colocação para conseguir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano. A busca por essa meta é uma forma de minimizar a frustração pelas eliminações na Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Paulista de 2017,

"Infelizmente aconteceram algumas coisas que ocasionaram nas eliminações. A gente vem se encontrando como time, aí as individualidades vão acabar melhorando também. Assumo minha parcela de responsabilidade, assim como o elenco também teve uma queda", disse. "Pelo que nós fizemos no Brasileiro, pelas contratações, nosso elenco foi considerado o melhor elenco, junto com o Flamengo. Foi criada uma expectativa muito grande, talvez em algum momento não soubemos assimilar isso", explicou.