Tcheco anuncia: fechou com o Santos O meia Tcheco assinou contrato com o Santos para a temporada de 2005. Em entrevista a uma rádio de Curitiba (PR) nesta sexta-feira, ele disse que a decisão pelo Santos foi do clube árabe Al-Ittihad, com quem o atleta tinha mais um ano de contrato. "O clube tinha as propostas e achou melhor a do Santos", afirmou. Tcheco garantiu não ter procurado fazer leilão, apresentando a mesma proposta aos clubes interessados pelo seu futebol. "Eu tinha interesse grande de voltar para cá (Brasil)", acentuou. Ele vai passar o fim de semana em São Francisco do Sul (SC) e apresenta-se segunda-feira em Santos (SP). No Santos, ele poderá reviver a dupla que fez com o meia Ricardinho no início de carreira como jogador de futebol de salão no Paraná Clube. "O Ricardo é um amigo de infância e um grande ser humano. O futebol às vezes traz surpresas e será uma satisfação jogar com ele. Espero ter o mesmo sucesso do futebol de salão", disse. Antes de ir para o futebol árabe, Tcheco atuou pelo Paraná Clube, Malutrom e Coritiba, com uma passagem em 1999 pelo futebol chinês.