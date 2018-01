Tcheco deve ser o substituto de Elano Com a ida de Elano para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, abriu uma vaga no time titular do Santos. Segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, Tcheco e Basílio são os preferidos para substitui-lo. Quem sai na frente pela vaga é Tcheco. Com Basílio contundido (está com dores na panturrilha direita), o volante que veio do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, deverá ser titular na partida de sábado contra o Atlético Sorocaba. Com isso, Fábio Baiano deve passar a jogar mais na frente. Tcheco teve uma conversa reservada com Oswaldo de Oliveira nesta quarta-feira. "Ele queria saber se eu estava bem fisicamente, já que não jogo uma partida inteira há dois meses. Falei que não estou 100% ainda, mas posso começar jogando, sim. Disse que estou 90% pronto e que o restante eu posso adquirir aos poucos", revelou o jogador.