Tcheco está à espera do São Paulo O meia Tcheco não foi bem em sua passagem pelo Santos, no primeiro semestre, mas tem a chance de dar a volta por cima em grande estilo. O brasileiro é o líder do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que neste sábado joga por um 0 a 0 ou vitória simples contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes ? no jogo de ida, 1 a 1 ?, para conquistar a Copa dos Campeões da Ásia e garantir vaga no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. Se depender do apoio dos fanáticos torcedores, o título está garantido. ?Parece a torcida do Corinthians, eles são loucos por futebol?, diz Tcheco, que atua na equipe de Jeddah desde 2003 e que já esteve na mira do São Paulo antes de ira para a curta experiência na Vila. Nesta entrevista exclusiva à Agência Estado, conta sua experiência na Arábia e diz que volta em 2006. Agência Estado - Qual a sua expectativa pela final? Tcheco - A expectativa de todos é muito grande, o clube tem a chance de ser o primeiro bicampeão da Copa da Ásia e de ir para o Mundial da Fifa. Isso seria uma divulgação muito grande para o futebol árabe porque a seleção já está na Copa da Alemanha. E o Al-Ittihad é a base da seleção. AE - Você já se imagina atuando contra o São Paulo, no Japão? Tcheco - Não há comparação entre os times. Claro que o São Paulo é bem mais preparado, mas, se nos enfrentarmos, não vai encontrar facilidade. Se formos campeões asiáticos, colocaremos o coração na ponta da chuteira e tentaremos vencer (o primeiro rival do São Paulo no Mundial sai do confronto entre os campeões da Ásia e da África). AE - Quando foi contratado pelo Santos, os torcedores esperavam mais de você. O que aconteceu? Tcheco - Sei que decepcionei muita gente, mas tive vários problemas. Sofri uma lesão muscular, depois peguei uma broncopneumonia. Outra coisa é que o Santos já não tinha uma equipe de tanta qualidade, perdeu vários jogadores. E, às vezes, um atleta não apresenta o mesmo futebol que rendeu em outra equipe. Isso é normal no futebol. AE - Por que voltou para a Arábia? Tcheco - Fiz um acordo com os donos do clube: vou cumprir meu contrato até o fim do ano e depois pego meus direitos federativos. Estou adaptado aqui, mas em 2006 vou jogar no Brasil. Já estou negociando com duas equipes da Série A. AE - Como joga o Al-Ittihad? Tcheco - A principal característica do meu time é a força do sistema defensivo. Temos três zagueiros, o Redha Tukar, o Al Montashari e o Al Harbi, que jogam na seleção da Arábia e atuariam em qualquer time do Brasil. Os clubes árabes podem contratar até três estrangeiros. Além de mim, a equipe tem o Kallon, que jogou na Inter de Milão, e o Job, atacante de Camarões. Atuo na armação das jogadas, com liberdade para chegar ao ataque. AE - O futebol árabe é parecido com o coreano e o japonês, baseado na força física e menos na técnica? Tcheco - A Arábia tem um futebol bem mais técnico. O maior problema dos árabes é o porte físico, já que essa parte ainda não está tão desenvolvida. Hoje, existem vários médicos e fisiologistas brasileiros trabalhando por aqui e, daqui há alguns anos, os clubes árabes e principalmente a seleção vão dar muito trabalho para outras equipes. AE - Como são os torcedores árabes? Tcheco - São loucos por futebol. Duas semanas antes dessa final, os ingressos já tinham se esgotado. Eles torcem de um jeito diferente: há um animador de torcida, que fica com um megafone, gritando e cantando o jogo inteiro, incentivando os torcedores. Eles usam a camisa do time, faixas e bandeiras, e também têm torcida organizada, que fica num lugar especial do estádio. Só não usam fogos de artifício, que não são permitidos. AE - Depois de tanto tempo atuando aí, você já deve estar adaptado ao mundo árabe. Tcheco - Minha adaptação, tanto no futebol quanto fora de campo foi melhor do que eu imaginava. Eles respeitam muito os hábitos religiosos, é algo sagrado para eles. Temos de respeitar, porque todas as religiões têm sua beleza. AE - Algum detalhe da cultura árabe te impressionou? Tcheco - Quando vim para cá, em 2003, com o Candinho como treinador, já estávamos em campo para uma partida, quando um jogador da minha equipe teve de sair correndo para os vestiários cortar o cabelo. Homem não pode usar cabelo comprido aqui de jeito nenhum, e antes dos jogos os árbitros observam isso. Outra coisa é que eu costumava usar uma pulseira de Nossa Senhora Aparecida e eles me mandaram tirar. AE - O que faz para se divertir? Tcheco - Quando tenho folga, vou mergulhar no Mar Vermelho, que tem uma visibilidade muito boa. Além disso, sempre há o que fazer. Os príncipes me convidam para jantar na casa deles... AE - Então você ficou amigos dos príncipes? Tcheco - É, mas eles não dão confiança para qualquer um, precisam conhecer bem a pessoa. E isso acontece porque hoje sou ídolo da torcida e o time está numa fase muito boa. Não tenho do que reclamar da vida aqui, mas em 2006 volto para o Brasil.