Tcheco passa por exames para acertar com Corinthians

Depois de chegar em São Paulo e passar por exames médicos, o meia Tcheco praticamente acertou sua transferência para o Corinthians. Ele deve assinar ainda nesta quinta-feira com o clube paulista, ficando na dependência apenas do aval definitivo do departamento médico.

O meia, que fez exames cardiológicos e médicos em um clínica no bairro de Santana, chega como uma das apostas de Mano Menezes para liderar a equipe no Copa Libertadores - Tcheco já atuou com o treinador em 2007, quando o Grêmio ficou com o vice-campeonato do torneio ao perder a final para o Boca Juniors.

Um elenco experiente, aliás, é uma das apostas do Corinthians para tentar conquistar seu primeiro título da Libertadores. A equipe já acertou com o lateral-esquerdo Roberto Carlos - além do volante Ralf - e praticamente fechou com o meia-atacante Iarley, que já conquistou o Mundial Interclubes com o Internacional.

Tcheco iniciou a carreira no Paraná, mas ganhou projeção atuando pelo Coritiba. Depois de quase dois anos atuando no futebol árabe, no Al-Ittihad, o meia retornou e passou por Santos e Grêmio, clube que deixou em 2009 após não ter o contrato renovado.