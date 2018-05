Tcheco revela que é um sonho jogar ao lado de Ronaldo

Um dos reforços do Corinthians para a próxima temporada, o meia Tcheco disse nesta segunda-feira que vai realizar um sonho quando fizer a sua estreia pelo time do futebol paulista. Para ele, será uma emoção especial atuar ao lado do atacante Ronaldo.

"É um jogador que tem uma história muito bonita de superação e já tive o privilégio de jogar contra. Também não deixo de realizar um sonho de jogar do lado de um jogador que faz parte da história do esporte mundial", comentou Tcheco, que assinou um pré-contrato com o clube do Parque São Jorge.

O reforço corintiano garante que tem condições de assumir a função de coordenador do meio-de-campo. "Procuro me preocupar às vezes com a marcação e fazer minha função, que é armar e organizar a equipe quando a coisa está feia", explicou, em entrevista à Rádio Jovem Pan.