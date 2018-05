Tchô rescinde com Atlético-MG e vai para time português A viagem do presidente Alexandre Kalil a Portugal já surtiu efeitos imediatos para o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o meia Tchô rescindiu o seu contrato com o clube, que terminaria em julho de 2010, e já acertou com o Marítimo, time português, por três anos e meio.