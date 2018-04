Técnico adia definição do time da Lusa O técnico Luiz Carlos Ferreira vai deixar para a última hora a definição do time da Portuguesa para enfrentar o Mogi-Mirim, sábado, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi-Mirim, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O novo treinador comandou nesta quinta-feira pela manhã o primeiro coletivo na Estância Santa Filomena, em Jarinu, onde o elenco se prepara para o confronto decisivo. No entanto, Ferreira já fez algumas escolhas. O desempenho do meia Isaías vem agradando bastante, o que lhe garante uma vaga na equipe titular, assim como o volante Bruno e o meia Piá, praticamente "intocáveis" no elenco. A dúvida está na quarta posição do setor, que pode ficar com Ênio ou até o atacante Edmilson, caso o treinador opte por uma formação mais ofensiva. Na defesa, a novidade pode ser a volta de Capitão, que está precuperado da lesão muscular que o afastou da equipe nas últimas rodadas. Capitão ocuparia a vaga de César, que está suspenso. Além de César, os desfalques certos são Paulo Isidoro, que também cumprirá automática, e Almir, lesionado. Até sábado, o elenco segue concentrado em Jarinu, de onde viaja direto para Mogi-Mirim.