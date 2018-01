Técnico admite ingerência da Nike Apesar de haver dito na CPI da CBF/Nike que tinha liberdade para convocar qualquer jogador para a seleção brasileira, o técnico Wanderley Luxemburgo disse que foi pressionado pela Nike e pelo secretário da CBF, Marco Ant onio Teixeira, para aceitar a convocação de Ronaldo em um dos amistosos do Brasil com a Austrália antes das Olimpíadas. "A alegação toda é que havia uma propaganda de que Ronaldo participaria dos jogos e como a Inter de Milão só liberava o jogador para um jogo, eu resolvi excluí-lo da seleção. Ou as duas partidas ou nada", disse Luxemburgo. O técnico disse que sempre houve reunião entre a CBF e a Nike antes de se decidir quais seriam os adversários da seleção brasileira.