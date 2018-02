Técnico alemão é demitido após fracasso O técnico alemão Rudi Voeller e o austríaco Otto Baric, pagaram caro pelas eliminações das seleções da Alemanha e da Croácia, na primeira fase da Eurocopa 2004. Pressionados pelos maus resultados, os dois decidiram entregar os cargos. A onda de demissões, no entanto, não deve parar nisso. Os técnicos da Itália, Giovanni Trapattoni e da Espanha, Iñaki Sáez, que também fracassaram em Portugal, devem ser os próximos. Voeller não resistiu à pressão depois da derrota por 2 a 1 para o time misto da República Checa e a conseqüente eliminação. Sem outra opção, pediu para sair. O time alemão - atual vice-campeão mundial - deixou a competição sem ter vencido nenhum jogo. Às vésperas do Mundial de 2006 - que será disputado na Alemanha - Voeller explicou a decisão dizendo que a seleção precisa de alguém com ?credibilidade?, coisa que ele tinha e que não tem mais. Ele assumiu o cargo há quatro anos em substituição a Erich Ribbeck, que foi demitido justamente porque a Alemanha foi eliminada na primeira fase da Eurocopa, então disputada na Holanda-Belgica. Nos quatro anos em que esteve no comando da equipe, Voeller conseguiu 29 vitórias, 11 empates e sofreu 13 derrotas. Seu maior feito, foi ter levado a Alemanha ao vice-campeonato mundial na Copa do Mundo de 2002, da Coréia/Japão. CROÁCIA - O técnico da seleção da Croácia, Otto Baric também não resistiu. Baric até tinha intenção de renovar seu contrato, mas decidiu ir embora, depois das críticas da imprensa e de ter constatado uma série de divergências entre os jogadores. ?Eu até tentei, mas eu não suporto tanta falsidade. Isso me dá asco?, disse o treinador, de 71 anos.