Técnico alemão é o trunfo da Grécia O herói da surpreendente campanha grega é um alemão. O técnico Otto Rehhagel está conseguindo uma proeza atrás da outra no comando da equipe e tornou-se um ídolo no país, tanto que existe uma campanha para dar-lhe a cidadania grega. Rehhagel alimenta a idolatria com declarações patrióticas, conclamando os gregos a mostrar orgulho pendurando bandeiras nas janelas a cada vitória do time. E sábado, um dia depois da vitória sobre a França, ele tratou de acabar com os rumores de que assumiria o comando da Alemanha depois da Eurocopa. "Tenho contrato com a Grécia até 2006 e só vou embora se não me quiserem mais." Os gregos começaram a surprender na fase de classificação, quando ganharam da Espanha em Zaragoza e ficaram em primeiro lugar na chave. Na estréia na Eurocopa, a vitória contra Portugal foi qualificada pelo treinador como a "maior da história da Grécia". Mas já foi superada pelo triunfo sobre os franceses. Que será superado se o time continuar avançando. O trunfo do time é a disciplina tática e a segurança da defesa, uma espécie de "Once Caldas" da Eurocopa.