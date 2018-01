Técnico alemão é suspenso por agressão A Federação Alemã de Futebol (DFB) suspendeu nesta quarta-feira por tempo indeterminado o técnico do Duisburg, Norbert Meier, por ter dado uma cabeçada em Albert Streit, jogador do Colônia, na partida entre as duas equipes que acabou no 1 a 1. Meier não poderá treinar nem sentar no banco de reservas durante os jogos do Duisburg. ?Eu apelei e peço desculpas por isso?, disse o técnico.