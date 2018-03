Técnico alemão pode perder licença A vida não anda fácil para o Christoph Daum. O técnico do Besiktas, da Primeira Divisão da Turquia, pode perder licença para trabalhar, se for mesmo condenado em seu país por uso e tráfico de drogas. O treinador declarou-se dependente de cocaína, depois que deu positivo exame antidoping a que se submeteu espontaneamente, em outubro do ano passado. Mas agora ele corre risco de responder a processo na justiça comum. A mais recente dor de cabeça de Daum, 47 anos, partiu do promotor Erich Jung, da cidade de Koblenz, oeste da Alemanha. Ele acusa o treinador e outras quatro pessoas de tráfico de drogas, no período de 1999 e 2000. O pedido de processo ainda não foi aceito pelo tribunal local. Daum rebate a acusação, embora tenha admitido o porte de cocaína nessa fase. Segundo declarações que prestou anteriormente, o envolvimento com os outros implicados era apenas comercial. Daum teria comprado 24 doses da droga em 99 e 39 no ano seguinte. O técnico afirma que, depois de tratamento no final do ano, nos Estados Unidos, não usou mais cocaína. Por causa da dependência, perdeu o emprego no Bayer Leverkusen e teve anulado acordo que o levaria à seleção da Alemanha a partir de julho. A situação pode complicar-se mais, se eventualmente for condenado. A Federação Alemã de Futebol admitiu nesta quinta-feira que abrirá processo disciplinar contra o técnico. Se chegar à conclusão de que ele feriu os estatutos da entidade, ficará sem a licença para exercer a profissão. O contrato de Daum com o Besiktas, assinado no começo do ano, tem validade de 18 meses. O clube turco garante que, por enquanto, o acordo fica inalterado.