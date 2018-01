Técnico alivia críticas a Edmundo Emiliano Mondonico, técnico do Napoli, tentou aliviar a pressão sobre Edmundo. Ele disse hoje, após o treinamento, que pretende manter o brasileiro na equipe, apesar de tê-lo substituído no segundo tempo do jogo com o Milan (0 a 0). Edmundo saiu vaiado pela torcida e seu desempenho foi analisado com ironia pelo presidente Giorgio Corbelli. "Com ele em campo, jogamos com um a menos." O atacante não dá entrevistas e só troca algumas palavras com Mondonico.